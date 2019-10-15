Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO INTENSO E LAVORI IN CORSO CONTINUANO A CREARE CODE SULLA
CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA
NORD E LA CASSIA.
DIFFICOLTÀ PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE
AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, DALLA SALARIA ALLA PRENESTINA.
SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA
TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE,
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO
DELLA A24.
MAGGIORI DISAGI SU VIA SALARIA PER UN INCIDENTE VICINO VIA GAIOLE IN
CHIANTI VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO SOSTENUTO SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE IN USCITA DALLA
CAPITALE.
RIAPERTA LA A1 ROMA-FIRENZE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CHIUSA DALL’ORARIO DI
PRANZO PER UN INCENDIO TRA GUIDONIA E IL BIVIO PER LA A24.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma