Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18:00

TRAFFICO INTENSO E LAVORI IN CORSO CONTINUANO A CREARE CODE SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA

NORD E LA CASSIA.

DIFFICOLTÀ PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE

AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, DALLA SALARIA ALLA PRENESTINA.

SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA

TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE,

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO

DELLA A24.

MAGGIORI DISAGI SU VIA SALARIA PER UN INCIDENTE VICINO VIA GAIOLE IN

CHIANTI VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO SOSTENUTO SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE IN USCITA DALLA

CAPITALE.

RIAPERTA LA A1 ROMA-FIRENZE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CHIUSA DALL’ORARIO DI

PRANZO PER UN INCENDIO TRA GUIDONIA E IL BIVIO PER LA A24.

