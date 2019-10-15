Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, FILE PER I LAVORI IN
CORSO MA ANCHE PER UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLA CASSIA.
FORTI DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN INTERNA TRA FLAMINIA E PRENESTINA,
PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA
SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA.
TRAFFICATA ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO
BOCCEA.
IN TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24.
AD ACILIA, SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DI SAPONARA VICINO
VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA.
PER LA STESSA CAUSA, DISAGI ANCHE SU PIAZZA VENEZIA, ALTEZZA VIA CESARE
BATTISTI; MAGGIORE PRUDENZA IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DELL’OLIO
SULL’ASFALTO.
IN ZONA PRATI, SI RALLENTA A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE DECISAMENTE SOSTENUTA
DA LUNGOTEVERE PRATI A LUNGOTEVERE FARNESINA VERSO TRASTEVERE.
TRAFFICO LENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE E
VIA CIPRO IN DIREZIONE VIA BALDO DEGLI UBALDI.
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma