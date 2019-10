Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, FILE PER I LAVORI IN

CORSO MA ANCHE PER UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLA CASSIA.

FORTI DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN INTERNA TRA FLAMINIA E PRENESTINA,

PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA

SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA.

TRAFFICATA ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO

BOCCEA.

IN TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA

VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24.

AD ACILIA, SI RALLENTA A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DI SAPONARA VICINO

VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA.

PER LA STESSA CAUSA, DISAGI ANCHE SU PIAZZA VENEZIA, ALTEZZA VIA CESARE

BATTISTI; MAGGIORE PRUDENZA IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DELL’OLIO

SULL’ASFALTO.

IN ZONA PRATI, SI RALLENTA A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE DECISAMENTE SOSTENUTA

DA LUNGOTEVERE PRATI A LUNGOTEVERE FARNESINA VERSO TRASTEVERE.

TRAFFICO LENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE E

VIA CIPRO IN DIREZIONE VIA BALDO DEGLI UBALDI.

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma