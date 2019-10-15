Traffico Roma del 15-10-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DELL’INTENSA CIRCOLAZIONE, SI RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E APPIA; SUCCESSIVAMENTE SI
VIAGGIA RALLENTATI ANCHE TRA NOMENTANA E SALARIA.
IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONTRATI TRA SALARIA E
PRENESTINA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA
SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA.
IN TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, IL TRAFFICO MAGGIORE È DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24.
IN ZONA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, DIFFICOLTÀ PER CHI SI TROVA SU
VIA ANASTASIO II, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VALLE AURELIA.
AD ACILIA, ANCORA RALLENTATA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, VIA DI SAPONARA
VICINO VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA.
CONTINUANO I DISAGI ANCHE A PIAZZA VENEZIA, PER LO STESSO MOTIVO, VICINO
VIA CESARE BATTISTI; MAGGIORE PRUDENZA IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA
DELL’OLIO SULL’ASFALTO.
SI VIAGGIA RALLENTATI SU UN LUNGO TRATTO DI VIA CASSIA, TRA IL CENTRO CITTÀ
E L’OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN ZONA PRATI, TRAFFIO INTENSO DA LUNGOTEVERE PRATI A LUNGOTEVERE FARNESINA
VERSO TRASTEVERE.
LENTA LA CIRCOLAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, CIRCONVALLAZIONE
TRIONFALE E VIA CIPRO IN DIREZIONE VIA BALDO DEGLI UBALDI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma