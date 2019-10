Traffico Roma del 15-10-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DELL’INTENSA CIRCOLAZIONE, SI RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E APPIA; SUCCESSIVAMENTE SI

VIAGGIA RALLENTATI ANCHE TRA NOMENTANA E SALARIA.

IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONTRATI TRA SALARIA E

PRENESTINA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA

SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA.

IN TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, IL TRAFFICO MAGGIORE È DA VIA DEI

MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24.

IN ZONA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, DIFFICOLTÀ PER CHI SI TROVA SU

VIA ANASTASIO II, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VALLE AURELIA.

AD ACILIA, ANCORA RALLENTATA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, VIA DI SAPONARA

VICINO VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA.

CONTINUANO I DISAGI ANCHE A PIAZZA VENEZIA, PER LO STESSO MOTIVO, VICINO

VIA CESARE BATTISTI; MAGGIORE PRUDENZA IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA

DELL’OLIO SULL’ASFALTO.

SI VIAGGIA RALLENTATI SU UN LUNGO TRATTO DI VIA CASSIA, TRA IL CENTRO CITTÀ

E L’OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA PRATI, TRAFFIO INTENSO DA LUNGOTEVERE PRATI A LUNGOTEVERE FARNESINA

VERSO TRASTEVERE.

LENTA LA CIRCOLAZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE E VIA CIPRO IN DIREZIONE VIA BALDO DEGLI UBALDI

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800.18.34.34, PER TUTTI GLI

AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma