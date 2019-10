Traffico Roma del 15-10-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA.

DOPO LE DIFFICOLTÀ DEL POMERIGGIO, IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO LA

CIRCOLAZIONE SUL RESTANTE PERCORSO.

CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA DELLA

MAGLIANA E IL GRA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO.

SU VIA DEL FORO ITALICO ANCORA TRAFFICO TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI; NELLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE

EST, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24.

RALLENTATE ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA PINETA SACCHETTI VERSO

BOCCEA.

NEL QUARTIERE AURELIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA

LEONE XIII, ALTEZZA VIA GREGORIO VII.

LAVORI DI MANUTENZIONE IN ARRIVO ANCHE PER LA FERMATA METRO A DI BALDO

DEGLI UBALDI. DA VENERDÌ 18 OTTOBRE, CHIUSA PER CIRCA TRE MESI, LA STAZIONE

PER CONSENTIRE LA REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI.

CORNELIA E VALLE AURELIA LE FERMATE ALTERNATIVE PER ACCEDERE ALLA METRO A.

POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma