Traffico Roma del 15-11-2019 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E
LA TANGENZIALE EST.
CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E
CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE ROMA.
CHIUSO IN CENTRO A ROMA PER LAVORI FINO A CESSATE ESIGENZE IL TRATTO DI
BORGO SANTO SPIRITO TRA LARGO ILDEBRANDO GREGORI E VIA SAN PIO X.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma