Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA.
LAVORI SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTANO IL TRAFFICO TRA CASSIA E LA
PISANA.
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’U RBE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E
CASTEL ROMANO ED ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, DIREZIONE ROMA
CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma