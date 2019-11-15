Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E
ARDEATINA.
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST.
CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’U RBE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA
MAGLIANA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI TRA E CASTEL DI
DECIMA E L’EUR, DIREZIONE CENTRO.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO:
RALLENTAMENTI PER I TRAM 5 E 19 PER UN INCIDENTE, TRA AUTO PRIVATE, IN
VIA GIACOMO BRESADOLA, DIREZIONE GERANI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma