Traffico Roma del 15-11-2019 ore 09:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA
BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA
VIA APPIA.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E
VIA FILIPPO FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE EST.
CODE A TRATTI SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA
VERSO LO STADIO OLIMPICO.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA
MAGLIANA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE EST.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO
E L’EUR, DIREZIONE CENTRO.
PER UN INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE IN VIA GIACOMO BRESADOLA, ALTEZZA
INCROCIO CON VIA SMALDONE, DEVIAZIONI PER I TRAM 5 E 19 DA VIA PRENESTINA
IN VIA PALMIRO TOGLIATTI.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA VIA BRESADOLA E PIAZZA DEI GERANI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma