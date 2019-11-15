Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10:00
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON
VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO PER L’ERGIFE.
RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA ELENA
BRANDIZZI GIANNI
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE EST.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO
E L’EUR, DIREZIONE CENTRO.
PER UN INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE IN VIA GIACOMO BRESADOLA, ALTEZZA
INCROCIO CON VIA SMALDONE, DEVIAZIONI PER I TRAM 5 E 19 DA VIA PRENESTINA
IN VIA PALMIRO TOGLIATTI.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA VIA BRESADOLA E PIAZZA DEI GERANI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma