Traffico Roma del 15-11-2019 ore 12:30

FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE

DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA

DI PONENTE.

A ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA

PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA

TANGENZIALE EST.

RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA BRESADOLA; RIPRISTINATO IL SERVIZIO DEI TRAM 5 E

19.

IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO.

TERMINE PREVISTO PER LE ORE 19.00.

MANIFESTAZIONE DALLE 15.00 ALLE 16.30 ANCHE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA IN FASCIA

ORARIA 22.00/06.00, TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA,

IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.



