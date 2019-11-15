Traffico Roma del 15-11-2019 ore 12:30
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FORTI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE
DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI REGISTRATI A SANTA MARINELLA E IN ZONA BAIA
DI PONENTE.
A ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA
PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA; LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA
TANGENZIALE EST.
RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA BRESADOLA; RIPRISTINATO IL SERVIZIO DEI TRAM 5 E
19.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO.
TERMINE PREVISTO PER LE ORE 19.00.
MANIFESTAZIONE DALLE 15.00 ALLE 16.30 ANCHE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA IN FASCIA
ORARIA 22.00/06.00, TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA,
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma