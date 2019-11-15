Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14:30
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DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI
VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE.
A ROMA TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE:
CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti
ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana.
AL TUSCOLANO TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA
TUSCOLANA DAL RACCORDO ANULARE A VIA VITTORIO OCCORSIO IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE IN ZONA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN PIAZZA ARULENO CELIO
SABINO ALL’ ALTEZZA DI VIA LEMONIA.
CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN
DIREZIONE CENTRO.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO.
TERMINE PREVISTO PER LE ORE 19.00.
MANIFESTAZIONE DALLE 15.00 ALLE 16.30 ANCHE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA IN FASCIA
ORARIA 22.00/06.00, TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma