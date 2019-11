Traffico Roma del 15-11-2019 ore 16:30

DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI

VENTO

DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI TRAFFICO SUL

RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA

ANAGNINA

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA

TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL GRA

IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO PER UN

INCIDENTE, AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIA SAN GIUSEPPE CAFASSO

PER TRAFFICO CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA

TANGENZIALE EST.

MANIFESTAZIONE IN CORSO DALLE 15.00 ALLE 16.30 IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA.

IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UN’ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DELL’ESQUILINO. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 19.00.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, CON CHIUSURA IN FASCIA

ORARIA 22.00/06.00, TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA, IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

