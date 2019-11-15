Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17:00
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INIZIAMO DAL TRASPORTO, RIAPERTA SULLA METRO A, LA STAZIONE DI VITTORIO
EMANUELE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO
DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E
RAFFICHE DI VENTO;
DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA
ROMA-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA;
IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA
ANAGNINA
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA
TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL GRA, ALTRE FILE VERSO LA TANGENZIALE
EST A PARTIRE DA PORTONACCIO
IN CITTÀ RIMOSSO UN PRECEDENTE INCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO, RESTANO
FILE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI, Più AVANTI TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA
E IL BIVIO PER LA A24
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CARREGGIATA
E POSSIBILI DISAGI DI TRAFFICO SULLA VIA LAURENTINA, PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA DI CASTEL DI LEVA
ANCORA UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEI PRESSI DI VIA
GIOVANNI GENOCCHI E CI SONO CODE, IN DIREZIONE DI OSTIA
ALL’INFERNETTO ALTRI POSSIBILI DISAGI, SULLA COLOMBO ALL’ ALTEZZA VIA
ERMANNO WOLF FERRARI, IN DIREZIONE ROMA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI UN RAMO PERICOLANTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma