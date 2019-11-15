Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17:30
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DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E
RAFFICHE DI VENTO;
DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E QUELLA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA
E POI LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINO
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI
DALLA TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PIÙ
AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL BIVIO
PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE DI
SAN GIVANNI
SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA, NEI PRESSI DI VIA DI CASTEL
DI LEVA POSSIBILI QUINDI I DISAGI PER IL TRAFFICO
ANCORA UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, NEI PRESSI DI VIA
GIOVANNI GENOCCHI E CI SONO CODE, IN DIREZIONE DI OSTIA
ALL’INFERNETTO ALTRI POSSIBILI DISAGI, SULLA COLOMBO NEI PRESSI DI VIA
ERMANNO WOLF FERRARI, IN DIREZIONE ROMA, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI UN RAMO PERICOLANTE
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CARREGGIATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma