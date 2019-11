Traffico Roma del 15-11-2019 ore 18:00

DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE

E RAFFICHE DI VENTO;

DISAGI ANCHE IN CITTÀ. A TRAFFICO MOLTO INTENSO SULA SUL RACCORDO

ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-

FIUMICINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.

IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA E

SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER

CIAMPINO CIAMPINO.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE

DELLA MOSCHEA VESO VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO

PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE

EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI DI ARCIA;

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO,

ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI GENOCCHI

PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA

DI VIA DI CASTEL DI LEVA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma