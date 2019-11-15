Traffico Roma del 15-11-2019 ore 18:00
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DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE
E RAFFICHE DI VENTO;
DISAGI ANCHE IN CITTÀ. A TRAFFICO MOLTO INTENSO SULA SUL RACCORDO
ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-
FIUMICINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA E
SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER
CIAMPINO CIAMPINO.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE
DELLA MOSCHEA VESO VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PER LA A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE
EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI DI ARCIA;
ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO,
ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI GENOCCHI
PER UN ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA
DI VIA DI CASTEL DI LEVA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma