Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19:00

DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E

RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO

RIPERCCUSSIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E IL BIVIO PER

LA A24 ROMA TERAMO

IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL TRAFFICO

ABBIAMO FILE TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA PROSEGENDO LUNGHE CODE DALLA

BUFALOTTA A CIAMPINO

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI

DALLA TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO INTENSO IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PIÙ

AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL BIVIO

PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE DI

SAN GIVANNI

SEGNALIAMO UN INCIDENTE NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, SI

STA IN CODA VERSO LO STADIO

POSSIBILI DISAGI PER DUE DIVERSI INCIDENTI

UNO IN PIAZZA DEL PIGNETO NEI PRESSI DI VIA CASILINA; L’ALTRO, IN VIA DELLE

VIGNE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA GIRELLI, N DIREZIONE PORTUENSE ­

INFINE, CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA

PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma