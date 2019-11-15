Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19:00
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DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E
RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO
RIPERCCUSSIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E IL BIVIO PER
LA A24 ROMA TERAMO
IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL TRAFFICO
ABBIAMO FILE TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA PROSEGENDO LUNGHE CODE DALLA
BUFALOTTA A CIAMPINO
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI
DALLA TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PIÙ
AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL BIVIO
PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE DI
SAN GIVANNI
SEGNALIAMO UN INCIDENTE NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, SI
STA IN CODA VERSO LO STADIO
POSSIBILI DISAGI PER DUE DIVERSI INCIDENTI
UNO IN PIAZZA DEL PIGNETO NEI PRESSI DI VIA CASILINA; L’ALTRO, IN VIA DELLE
VIGNE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA GIRELLI, N DIREZIONE PORTUENSE
INFINE, CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA
PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma