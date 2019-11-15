Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19:30
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DISAGI LEGATI AL MALTEMPO IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI
XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII
ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA
E VIALE LUCA GAURICO NELLE DUE DIREZIONI
ALLAGAMENTI ANCHE AL QUARTIERE DON BOSCO IN PIAZZA TRIBUNI, IN VARI TRATTI
DELLA PRENESTINA, A TOR BELLA MONACA, E ANCORA IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI
DI VIA DEL CASALE DI VALLERANO
CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN
DIREZIONE DELLO STADIO
PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA LA VIA OSTIENSE E IL BIVIO PER
LA A24 ROMA TERAMO; IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA
IN CODA TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL
TRAFFICO ABBIAMO LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINO
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI
DALLA TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PIÙ
AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL BIVIO
PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE DI
SAN GIVANNI
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CARREGGIATA
INFINE, ILTRASPORTO PER MALTEMPO, GUASTI SULLA METRO A, CON LA CHIUSURA
DELLA STAZIONE DI STAZIONE LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE
LA STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma