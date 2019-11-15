Traffico Roma del 15-11-2019 ore 20:00
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IN QUESTE ORE GROSSI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO
RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO CON GUASTI SULLA METRO A, E LA CHIUSURA DELLA
STAZIONE DI LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI
NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI
IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL
SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII
ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA
E VIALE LUCA GAURICO NELLE DUE DIREZIONI
ALLAGAMENTI ANCHE AL QUARTIERE DON BOSCO IN PIAZZA TRIBUNI, IN VARI TRATTI
DELLA PRENESTINA, A TOR BELLA MONACA, E ANCORA IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI
DI VIA DEL CASALE DI VALLERANO
PER INCIDENTE CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI ALLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN DIREZIONE DELLO STADIO
PER IL TRAFFICO E IL MALTEMPO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA
LUNGHE CODE A TRATTI TRA LA VIA OSTIENSE E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO;
IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA
VIA AURELIA, QUINDI ABBIAMO LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINO;
RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, DALLA
TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO POI IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
PIÙ AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL
BIVIO PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE
DI SAN GIVANNI
INFINE, RESTA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA PRESENZA DI
ALBERI SULLA CARREGGIATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma