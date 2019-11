Traffico Roma del 15-11-2019 ore 20:00

IN QUESTE ORE GROSSI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO

RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO CON GUASTI SULLA METRO A, E LA CHIUSURA DELLA

STAZIONE DI LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI

NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI

IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL

SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII

ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA

E VIALE LUCA GAURICO NELLE DUE DIREZIONI

ALLAGAMENTI ANCHE AL QUARTIERE DON BOSCO IN PIAZZA TRIBUNI, IN VARI TRATTI

DELLA PRENESTINA, A TOR BELLA MONACA, E ANCORA IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI

DI VIA DEL CASALE DI VALLERANO

PER INCIDENTE CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI ALLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA, IN DIREZIONE DELLO STADIO

PER IL TRAFFICO E IL MALTEMPO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA

LUNGHE CODE A TRATTI TRA LA VIA OSTIENSE E IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO;

IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA

VIA AURELIA, QUINDI ABBIAMO LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINO;

RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, DALLA

TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO INTENSO POI IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,

PIÙ AVANTI, TRAFFICO IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL

BIVIO PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE

DI SAN GIVANNI

INFINE, RESTA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, PER LA PRESENZA DI

ALBERI SULLA CARREGGIATA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma