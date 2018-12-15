Traffico Roma del 15-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO.
AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA
DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO.
ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE DALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
CONDUCE SULLA CRISTROFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN CORSO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE.
RICORDIAMO CHE OGGI, SABATO 15 DICEMBRE, LA ZTL SARÀ ATTIVA DALLE 14.00
ALLE 19.00.
TRASPORTO PUBBLICO, LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI BARBERINI È STATA
COMPLETAMENTE RIAPERTA; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI
REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma