Traffico Roma del 15-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI ROMA, NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA

ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA,

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

INCIDENTE ANCHE IN PERIFERIA A TOR VERGATA IN VIA DELLA TENUTA DI

TORRENOVA, MENTRE UN QUARTO INCIDENTE È SEGNALATO IN VIA AGOSTINO CHIGI IN

PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO QUIRINO GIGLIOLI, CI TROVIAMO IN QUESTO CASO NEI

PRESSI DI OSTIA ANTICA.

AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO, MENTRE AL RIONE COLONNA VIA

FRANCESCO CRISPI È CHIUSA TRA VIA DEI DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE.

ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE DALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE

CONDUCE SULLA CRISTROFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN CORSO DEI

LAVORI DI MANUTENZIONE.

RICORDIAMO CHE OGGI, SABATO 15 DICEMBRE, LA ZTL SARÀ ATTIVA DALLE 14.00

ALLE 19.00.

TRASPORTO PUBBLICO, LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI BARBERINI È STATA

COMPLETAMENTE RIAPERTA; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI

REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.

