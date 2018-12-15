Traffico Roma del 15-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI ROMA, NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA
ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA,
RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
INCIDENTE ANCHE IN PERIFERIA A TOR VERGATA IN VIA DELLA TENUTA DI
TORRENOVA, MENTRE UN QUARTO INCIDENTE È SEGNALATO IN VIA AGOSTINO CHIGI IN
PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO QUIRINO GIGLIOLI, CI TROVIAMO IN QUESTO CASO NEI
PRESSI DI OSTIA ANTICA.
AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA
DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO, MENTRE AL RIONE COLONNA VIA
FRANCESCO CRISPI È CHIUSA TRA VIA DEI DUE MACELLI E VIA CAPO LE CASE.
ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE DALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
CONDUCE SULLA CRISTROFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN CORSO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE.
RICORDIAMO CHE OGGI, SABATO 15 DICEMBRE, LA ZTL SARÀ ATTIVA DALLE 14.00
ALLE 19.00.
TRASPORTO PUBBLICO, LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI BARBERINI È STATA
COMPLETAMENTE RIAPERTA; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI
REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma