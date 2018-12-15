Traffico Roma del 15-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DI ROMA,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA CASSIA CI
SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. RESTIAMO A ROMA
NORD PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO TRA LA
TANGENZIALE E CORSO FRANCIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA
DI VIA ARENULA, INCIDENTE ANCHE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.
INCIDENTE ANCHE IN PERIFERIA A TOR VERGATA IN VIA DELLA TENUTA DI
TORRENOVA, MENTRE UN QUARTO INCIDENTE È SEGNALATO IN VIA AGOSTINO CHIGI IN
PROSSIMITÀ DI VIA GIULIO QUIRINO GIGLIOLI, CI TROVIAMO IN QUESTO CASO NEI
PRESSI DI OSTIA ANTICA.
CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E IL RACCORDO, SI
TRATTA DI LAVORI.
ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE DALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
CONDUCE SULLA CRISTROFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN CORSO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE.
RICORDIAMO CHE OGGI, SABATO 15 DICEMBRE, LA ZTL DEL CENTRO SARÀ ATTIVA
DALLE 14.00 ALLE 19.00.
TRASPORTO PUBBLICO, LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI BARBERINI È STATA
COMPLETAMENTE RIAPERTA; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI
REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma