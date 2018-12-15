Traffico Roma del 15-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTE LE NOVITÀ, TRAFFICO SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ,
PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA,
APPIA E TUSCOLANA.
MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI
NERONE.
ALL’APPIO LATINO CODE IN VIA CILICIA VIA BRITANNIA E IN VIA GALLIA.
NELLA ZONA SUD CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E IL
RACCORDO, SI TRATTA DI LAVORI.
ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE DALLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
CONDUCE SULLA CRISTROFORO COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN CORSO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE.
E IN TEMA DI LAVORI RICORDIAMO QUELLI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È
UNA RIDUZIONE DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, FREQUENTE LA
FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI E CODE.
RICORDIAMO CHE OGGI, SABATO 15 DICEMBRE, LA ZTL DEL CENTRO SARÀ ATTIVA
DALLE 14.00 ALLE 19.00.
TRASPORTO PUBBLICO, LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA DI BARBERINI È STATA
COMPLETAMENTE RIAPERTA; RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI
REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma