Traffico Roma del 15-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI DELLA CAPITALE.
QUALCHE PROBLEMA IN USCITA DA ROMA SU VIA SALARIA CI SONO CODE PER TRAFFICO
E INCIDENTE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI
SULLA TANGENZIALE IN FILA DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE METRONIO NEI
PRESSI DI VIA GALLIA.
RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È UNA RIDUZIONE
DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA
METROPOLITANA DI SPAGNA E DI REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARE.
IN CENTRO UN CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER GIUNGERE A
PIAZZA MADONNA DI LORETO QUINDI A RIDOSSO DI PIAZZA VENEZIA. INTERESSATE
VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI, CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI, DEVIATE ANCHE 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma