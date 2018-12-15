Traffico Roma del 15-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A
TRATTI TRA LA ROMANINA E VIA ARDEATINA.
PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA SALARIA, CODE PER I NCIDENTE DALLA
TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA
TANGENZIALE.
RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È UNA RIDUZIONE
DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA
METROPOLITANA DI SPAGNA E DI REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARE.
IN CENTRO UN CORTEO SI STA’ MUOVENDO VERSO PIAZZA MADONNA DI LORETO, QUINDI
A RIDOSSO DI PIAZZA VENEZIA. INTERESSATE VIA CAVOUR E VIA DEI FORI
IMPERIALI, CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, DEVIATE
ANCHE 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma