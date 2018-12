Traffico Roma del 15-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A

TRATTI TRA LA ROMANINA E VIA ARDEATINA.

PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA SALARIA, CODE PER I NCIDENTE DALLA

TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA

TANGENZIALE.

RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È UNA RIDUZIONE

DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, NON SI ESCLUDONO

RALLENTAMENTI E CODE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA

METROPOLITANA DI SPAGNA E DI REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARE.

IN CENTRO UN CORTEO SI STA’ MUOVENDO VERSO PIAZZA MADONNA DI LORETO, QUINDI

A RIDOSSO DI PIAZZA VENEZIA. INTERESSATE VIA CAVOUR E VIA DEI FORI

IMPERIALI, CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, DEVIATE

ANCHE 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

