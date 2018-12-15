Traffico Roma del 15-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E
CONSOLARI DELLA CITTA’.
QUALCHE PROBLEMA SULA TANG. EST DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA
PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO, OLTRE AL TRAFFICO
E’ SEGNALATO ANCHE UN ICNIDENTE.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL MURO TORTO IN
DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE E SULLO STESSO LUNGOTEVERE DA PONTE GIUSEPPE
MAZZINI A PONTE REGINA MARGHERITA VERSO L’OLIMPICO.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA APPIA E TUSCOLANA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA
PORTONACIO VERSO LA TANG. EST.
RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È UNA RIDUZIONE
DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA
METROPOLITANA DI SPAGNA E DI REPUBBLICA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARE.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma