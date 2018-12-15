Traffico Roma del 15-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA
CITTA’.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULA TANG. EST DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA
PRENESTINA E LA A24 ROMA TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO, OLTRE AL TRAFFICO
E’ SEGNALATO ANCHE UN ICNIDENTE.
AL PINCIANO CHIUSA VIA ANTONIO GRAMSCI NELLE VICINANZE DI VIALE BRUNO
BUOZZI PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.
RICORDIAMO I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE C’È UNA RIDUZIONE
DELLA SEDE STRADALE IN DIREZIONE DI FIUMICINO, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
DELLA METROPOLITANA SPAGNA, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA
DISCESA DEI PASSEGGERI E USCITA DALLA STAZIONE, L’INGRESSO PER ORA RESTA
CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O
FLAMINIO.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma