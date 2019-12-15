Traffico Roma del 15-12-2019 ore 07:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24.
SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
MUOVERSI IN CITTÀ È PIÙ FACILE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO DELLA CAPITALE.
GIÀ DA SABATO 7 DICEMBRE ALCUNE LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1,
VENGONO POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA. GLI SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO,
SONO INVECE FACILITATI DA UN SERVIZIO NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE
ELETTRICHE.
ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE
LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO
BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE
L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ,
VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma