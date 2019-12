Traffico Roma del 15-12-2019 ore 07:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24.

SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.

MUOVERSI IN CITTÀ È PIÙ FACILE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO DELLA CAPITALE.

GIÀ DA SABATO 7 DICEMBRE ALCUNE LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1,

VENGONO POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA. GLI SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO,

SONO INVECE FACILITATI DA UN SERVIZIO NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE

ELETTRICHE.

ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE

LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO

BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE

L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ,

VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma