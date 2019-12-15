Traffico Roma del 15-12-2019 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24.
SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
NEL QUARTIERE NOMENTANO, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A
CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA PALESTRO, ALTEZZA VIA MARGHERA.
ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE
LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO
BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE
L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ,
VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO.
CONCLUDIAMO, ANTICIPANDO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO
DELLA A24, DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ
MATTINA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma