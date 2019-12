Traffico Roma del 15-12-2019 ore 08:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24.

SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.

NEL QUARTIERE NOMENTANO, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO A

CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA PALESTRO, ALTEZZA VIA MARGHERA.

ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE

LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO

BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE

L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ,

VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO.

CONCLUDIAMO, ANTICIPANDO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO

DELLA A24, DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ

MATTINA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma