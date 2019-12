Traffico Roma del 15-12-2019 ore 09:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO: TRAFFICO REGOLARE

SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.

AD ACILIA, UN GRAVE INCIDENTE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DI VIA PADRE

CANDIDO, ALTEZZA VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO.

NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, TORNA IL MERCATINO DI VIA LEONARDO

BUFALINI. PER TUTTA LA GIORNATA, LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA

CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA, IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALAZIO, ALCUNE

LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1, PER MUOVERSI MEGLIO IN CITTÀ. GLI

SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, SONO ANCHE FACILITATI DA UN SERVIZIO

NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE ELETTRICHE.

CONCLUDIAMO, ANTICIPANDO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO

DELLA A24, DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ

MATTINA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma