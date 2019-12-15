Traffico Roma del 15-12-2019 ore 09:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO: TRAFFICO REGOLARE
SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA CITTÀ DI ROMA.
AD ACILIA, UN GRAVE INCIDENTE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DI VIA PADRE
CANDIDO, ALTEZZA VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO.
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, TORNA IL MERCATINO DI VIA LEONARDO
BUFALINI. PER TUTTA LA GIORNATA, LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA, IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALAZIO, ALCUNE
LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1, PER MUOVERSI MEGLIO IN CITTÀ. GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, SONO ANCHE FACILITATI DA UN SERVIZIO
NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE ELETTRICHE.
CONCLUDIAMO, ANTICIPANDO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO
DELLA A24, DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ
MATTINA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma