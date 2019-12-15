Traffico Roma del 15-12-2019 ore 10:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
URBANO DELLA A24.
POCO TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST E UNICAMENTE CONCENTRATO TRA VIA
TIBURTINA E LARGO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI.
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, TORNA IL MERCATINO DI VIA LEONARDO
BUFALINI. PER TUTTA LA GIORNATA, LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
IN ZONA MONTEVERDE NUOVO, RICORDIAMO IN ATTO LA PEDONALIZZAZIONE TEMPORANEA
DI PIAZZA CARLO ALBERO SCOTTI. LA CHIUSURA AL TRAFFICO, NELLA GIORNATA DI
OGGI, È ATTIVA DALLE 07 ALLE 21.
ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE
LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO
BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC.
IN QUESTA SETTIMANA DIVERSE LE CHIUSURE SU VIA DEL FORO ITALICO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE. DALLE 22 DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE, FINO ALLE 3 DEL MATTINO
SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI, VERSO SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma