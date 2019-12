Traffico Roma del 15-12-2019 ore 11:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

LA DOMENICA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI AL TRAFFICO SUL

GRANDE RACCORDO RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

POCHI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO IN QUEST’ULTIMA ORA,

CONCENTRATI TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE STADIO.

IN ZONA MONTEVERDE NUOVO, RICORDIAMO IN ATTO LA PEDONALIZZAZIONE TEMPORANEA

DI PIAZZA CARLO ALBERTO SCOTTI. LA CHIUSURA AL TRAFFICO, NELLA GIORNATA DI

OGGI, È ATTIVA DALLE 07 ALLE 21.

POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA, IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALAZIO, ALCUNE

LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1, PER MUOVERSI MEGLIO IN CITTÀ. GLI

SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, SONO ANCHE FACILITATI DA UN SERVIZIO

NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE ELETTRICHE.

RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO DELLA A24,

DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ MATTINA, TRA

PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

IN QUESTA SETTIMANA DIVERSE LE CHIUSURE SU VIA DEL FORO ITALICO PER LAVORI

DI MANUTENZIONE. DALLE 22 DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE, FINO ALLE 3 DEL MATTINO

SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI, VERSO SAN GIOVANNI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma