Traffico Roma del 15-12-2019 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
LA DOMENICA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI AL TRAFFICO SUL
GRANDE RACCORDO RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
POCHI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO IN QUEST’ULTIMA ORA,
CONCENTRATI TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE STADIO.
IN ZONA MONTEVERDE NUOVO, RICORDIAMO IN ATTO LA PEDONALIZZAZIONE TEMPORANEA
DI PIAZZA CARLO ALBERTO SCOTTI. LA CHIUSURA AL TRAFFICO, NELLA GIORNATA DI
OGGI, È ATTIVA DALLE 07 ALLE 21.
POTENZIATE NEL FINE SETTIMANA, IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALAZIO, ALCUNE
LINEE BUS E LE LINEE METRO A, B, E B1, PER MUOVERSI MEGLIO IN CITTÀ. GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, SONO ANCHE FACILITATI DA UN SERVIZIO
NAVETTA ECOLOGICO CON VETTURE ELETTRICHE.
RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO DELLA A24,
DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ MATTINA, TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
IN QUESTA SETTIMANA DIVERSE LE CHIUSURE SU VIA DEL FORO ITALICO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE. DALLE 22 DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE, FINO ALLE 3 DEL MATTINO
SUCCESSIVO, CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI, VERSO SAN GIOVANNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma