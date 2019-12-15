Traffico Roma del 15-12-2019 ore 12:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CONTINUA A ESSERE SCORREVOLE, COME PER GRAN PARTE DELLA MATTINATA, IL
TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-
TERAMO.
POCO TRAFFICO E SENZA PARTICOLARI DISAGI, ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E
SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
ALL’EUR, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU
VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO.
AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA CASSIA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA
VIA DEI DUE PONTI E LA STORTA, IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, C’È IL MERCATINO DI VIA LEONARDO
BUFALINI. PER TUTTA LA GIORNATA, LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO, TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “ROMA-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE
LIMITAZIONI DI TRAFFICO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO
BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC.
RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO DELLA A24,
DALLE 22:00 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06:00 DI MARTEDÌ MATTINA,
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma