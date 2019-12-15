Traffico Roma del 15-12-2019 ore 13:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SOLO BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO,
IN QUEST’ULTIMA ORA, TRA APPIA E CASILINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SI GUIDA SENZA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA TANGENZIALE
EST, TRAFFICATO SENZA DIFFICOLTÀ DI RILIEVO, IL TRATTO TRA IL BIVIO DELLA
ROMA-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
IN CITTÀ, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU
VIA AURELIA ANTICA, ALTEZZA LARGO DON LUIGI GUANELLA. ATTENZIONE PER LO
STESSO MOTIVO IN ZONA PORTUENSE, IN VIA ODERISI DA GUBBIO, VICINO PIAZZA
ANTONIO MEUCCI.
UN TERZO INCIDENTE, AL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DI ACQUA BULLICANTE, IN
PROSSIMITÀ DI VIA FORMIA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, IN ENTRAMBI I
SENSI DI MARCIA, TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA. TRAFFICATA ANCHE VIA
NOMENTANA, TRA VIA DI CASAL BOCCONE E LA ZONA DI SANT’ALLESSANDRO, IN
TUTT’E DUE LE DIREZIONI.
PIÙ TRAFFICO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SU LUNGOTEVERE, TRA LE
ZONE DI TRASTEVERE E PRATI. NON SI SEGNALANO COMUNQUE PARTICOLARI
DIFFICOLTÀ.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma