Traffico Roma del 15-12-2019 ore 13:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SOLO BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO,

IN QUEST’ULTIMA ORA, TRA APPIA E CASILINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

SI GUIDA SENZA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA TANGENZIALE

EST, TRAFFICATO SENZA DIFFICOLTÀ DI RILIEVO, IL TRATTO TRA IL BIVIO DELLA

ROMA-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

IN CITTÀ, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU

VIA AURELIA ANTICA, ALTEZZA LARGO DON LUIGI GUANELLA. ATTENZIONE PER LO

STESSO MOTIVO IN ZONA PORTUENSE, IN VIA ODERISI DA GUBBIO, VICINO PIAZZA

ANTONIO MEUCCI.

UN TERZO INCIDENTE, AL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DI ACQUA BULLICANTE, IN

PROSSIMITÀ DI VIA FORMIA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA, IN ENTRAMBI I

SENSI DI MARCIA, TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA. TRAFFICATA ANCHE VIA

NOMENTANA, TRA VIA DI CASAL BOCCONE E LA ZONA DI SANT’ALLESSANDRO, IN

TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

PIÙ TRAFFICO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SU LUNGOTEVERE, TRA LE

ZONE DI TRASTEVERE E PRATI. NON SI SEGNALANO COMUNQUE PARTICOLARI

DIFFICOLTÀ.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma