Traffico Roma del 15-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
DA SEGNALARE TUTTAVIA UN INCIDENTE IN VIA DI ACQUA BULLICANTE ALTEZZA
INCROCIO CON VIA FORMIA.
INCIDENTE ANCHE IN VIA ROBERTO MALATESTA ALTEZZA PIAZZA DEI CONDOTTIERI,
PRESTARE ATTENZIONE.
IN PIENO SVOLGIMENTO, NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, IL MERCATINO DI
VIA LEONARDO BUFALINI. CHIUSO, PER L’INTERA GIORNATA, IL TRATTO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma