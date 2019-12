Traffico Roma del 15-12-2019 ore 15:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

DA SEGNALARE TUTTAVIA UN INCIDENTE IN VIA DI ACQUA BULLICANTE ALTEZZA

INCROCIO CON VIA FORMIA.

INCIDENTE ANCHE IN VIA ROBERTO MALATESTA ALTEZZA PIAZZA DEI CONDOTTIERI,

PRESTARE ATTENZIONE.

IN PIENO SVOLGIMENTO, NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, IL MERCATINO DI

VIA LEONARDO BUFALINI. CHIUSO, PER L’INTERA GIORNATA, IL TRATTO TRA VIA

CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma