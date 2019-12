Traffico Roma del 15-12-2019 ore 16:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO

TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SEGNALATO UN INCIDENTE AI PARIOLI IN LARGO AMILCARE PONCHIELLI. POSSIBILI

RALLENTAMENTI.

IN PIENO SVOLGIMENTO, NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, IL MERCATINO DI

VIA LEONARDO BUFALINI. CHIUSO, PER L’INTERA GIORNATA, IL TRATTO TRA VIA

CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO “ROMA-SPAL”: DISCIPLINA

PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma