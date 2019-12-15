Traffico Roma del 15-12-2019 ore 16:30
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SEGNALATO UN INCIDENTE AI PARIOLI IN LARGO AMILCARE PONCHIELLI. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
IN PIENO SVOLGIMENTO, NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, IL MERCATINO DI
VIA LEONARDO BUFALINI. CHIUSO, PER L’INTERA GIORNATA, IL TRATTO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO “ROMA-SPAL”: DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma