Traffico Roma del 15-12-2019 ore 17:30
Più informazioni su
CODE ATRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
TIBURTINA E LA RUSTICA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-
TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE .
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA.
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO “ROMA-SPAL”: DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma