Traffico Roma del 15-12-2019 ore 18:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA
DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CON
CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE A TRATTI TRA IL GRA E VIA
DEI DUE PONTI.
TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma