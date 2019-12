Traffico Roma del 15-12-2019 ore 19:30

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA

CASILINA E APPIA.

INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA TIBURTINA E

L’USCITA PER LA A24 ED ANCORA A SEGUIRE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

IN PIENO SVOLGIMENTO ALL’OLIMPICO L’INCONTRO ROMA-SPAL: DISCIPLINA

PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI

ZONA A FINE PARTITA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma