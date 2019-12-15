Traffico Roma del 15-12-2019 ore 19:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
CASILINA E APPIA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA TIBURTINA E
L’USCITA PER LA A24 ED ANCORA A SEGUIRE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE,
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
IN PIENO SVOLGIMENTO ALL’OLIMPICO L’INCONTRO ROMA-SPAL: DISCIPLINA
PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI
ZONA A FINE PARTITA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma