Traffico Roma del 16-01-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO
ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE
DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI
MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN CITTA’..
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO
SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM
IN ZONA FLAMINIO /BELLE ARTI , LA LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO
PERCORSO, LA LINEA 19 SOLO TRA PIAZZA GALENO E I CAPOLINEA VALLE GIULIA E
PIAZZA RISORGIMENTO , MENTRE E’ STATA RIPRISTINATA LA LINEA 3 TRA LA
STAZIONE TRASTEVERE E VALLE GIULIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma