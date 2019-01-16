Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 07:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SULLA VIA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO
ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL CENACOLO, NELLE DUE
DIREZIONI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA PALOMBARESE FRA VIA DI
MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN ENTRATA IN CITTA’..
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO
SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE
IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA BOCCEA ALL’AURELIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
NELLA ZONA DI OSTIA TRAFFICO INTRENSO E RALELNTATO SU VIA DI TOR BOACCIANA
VERSO FIUMICINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM
IN ZONA FLAMINIO., LA LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LA
LINEA 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRA VALLE GIULIA E E IL
CAPOLINEA DI PIAZZA RISORGIMENTO , MENTRE E’ STATA RIPRISTINATA
SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma