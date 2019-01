Traffico Roma del 16-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL

TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL

CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE.

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO

SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE

IN ESTERNA SI RALLENTA DA FIUMICINO ALL’OSTIENSE E ALL’ALTEZZA

DELL’’AURELIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI OSTIA TRAFFICO

INTRENSO E RALELNTATO SU VIA DI TOR BOACCIANA VERSO FIUMICINO. RALL SULLA

PONTINA DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIR CENTRO. IN VIA OSTIENSE

POSSIBILI DISAGI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A PARTIRE DALLE

8.30 FINO ALLE 13.00 DI OGGI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM

IN ZONA FLAMINIO., LA LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LA

LINEA 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRA VALLE GIULIA E E IL

CAPOLINEA DI PIAZZA RISORGIMENTO , MENTRE E’ STATA RIPRISTINATA

SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma