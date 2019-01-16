Traffico Roma del 16-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 08:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
ANCORA DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTEAVVENUTO SULLA VIA CASSIA IL
TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA STORTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL
CENACOLO, NELLE DUE DIREZIONI, SUL POSTO E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE.
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SI SEGNALANO DALLO
SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE
IN ESTERNA SI RALLENTA DA FIUMICINO ALL’OSTIENSE E ALL’ALTEZZA
DELL’’AURELIA, . CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI OSTIA TRAFFICO
INTRENSO E RALELNTATO SU VIA DI TOR BOACCIANA VERSO FIUMICINO. RALL SULLA
PONTINA DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIR CENTRO. IN VIA OSTIENSE
POSSIBILI DISAGI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A PARTIRE DALLE
8.30 FINO ALLE 13.00 DI OGGI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM
IN ZONA FLAMINIO., LA LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LA
LINEA 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRA VALLE GIULIA E E IL
CAPOLINEA DI PIAZZA RISORGIMENTO , MENTRE E’ STATA RIPRISTINATA
SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma