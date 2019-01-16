Traffico Roma del 16-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 09:50 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALLO
SVINCOLO DELL’ARDEATINA FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA, IN CARREGGIATA
ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DALLA
BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERMAO.
, . SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA PARCO DEI MEDICI FINO A VIA
DELLA MAGLIANA
NELLA ZONA DI OSTIA TRAFFICO INTRENSO E RALELNTATO SU VIA DI TOR BOACCIANA
VERSO FIUMICINO. RALL SULLA PONTINA DAL GRA A VIA CRISTOFORO COLOMBO DIR
CENTRO.
POSSIBILI DISAGI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA OSTIENSE
FINO ALLE 13.00 DI OGGI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM
IN ZONA FLAMINIO., LA LINEA 2 SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LA
LINEA 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRA VALLE GIULIA E E IL
CAPOLINEA DI PIAZZA RISORGIMENTO , MENTRE E’ STATA RIPRISTINATA
SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma