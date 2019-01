Traffico Roma del 16-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 11:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO

SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE

DELLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SU VIA

COLLATINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA VINCENZO MAGNANO IN DIREZIONE VIA

PRENESTINA.

SULLA VIA SALARIA, LAVORI CAUSANO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO ANULARE A

VIA BOLOGNOLA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA

VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO DOUHET DIREZIONE CENTRO.

POSSIBILI DISAGI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA OSTIENSE

FINO ALLE 13.00 DI OGGI.

DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA MAGLIANA CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA

FABRIZIO DE ANDRE’. I MANIFESTANTI PERCORRERANNO VIALE VICOPISANO, VIA

CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA PIEVE FOSCIANA E VIA

DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma