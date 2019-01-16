Traffico Roma del 16-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO
DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA
DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI..
DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA MAGLIANA CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA
FABRIZIO DE ANDRE’. I MANIFESTANTI PERCORRERANNO VIALE VICOPISANO, VIA
CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA PIEVE FOSCIANA E VIA
DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
TRASPORTO PUBBLICO. ANTICIPIAMO CHE DOMANI è IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI
24 ORE IN ATAC A RISCHIO DUNQUE BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA
LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLA
PROTESTA SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO
DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma