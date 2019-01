Traffico Roma del 16-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019 ORE 13:20 SS

RALLENTAMENTI SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA DEI GENIERI E PIAZZA GIULIO

DOUHET DIREZIONE CENTRO, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA BOCCEA TRA VIA

DI VAL CANNUTA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI..

DALLE 18.30 ALLE 20.30 CORTEO ALLA MAGLIANA CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA

FABRIZIO DE ANDRE’. I MANIFESTANTI PERCORRERANNO VIALE VICOPISANO, VIA

CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA PIEVE FOSCIANA E VIA

DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

TRASPORTO PUBBLICO. ANTICIPIAMO CHE DOMANI è IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI

24 ORE IN ATAC A RISCHIO DUNQUE BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA

LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLA

PROTESTA SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO

DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20

