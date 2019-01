Traffico Roma del 16-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR

TRAFFICO IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTA’.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI

TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE .

INCIDENTE SU VIA DELL’IPPICA IN PROSSIMITA’ DI VIA OSTIENSE NON SI

ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.

IN SERATA POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALLA

MAGLIANA, A PARTIRE DALLE 18.30 E FINO ALLE 20.30 CIRCA I PARTECIPANTI

PARTIRANNO DA PIAZZA FABRIZIO DE ANDRE PER POI FARVI RITORNO DOPO AVER

PERCORSO VIALE VICOPISANO, VIA CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA

PIEVE FOSCIANA E VIA DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI

PARTECIPANTI.

SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA

RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-

CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO

SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE

DIURNE FIONO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20

