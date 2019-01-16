Traffico Roma del 16-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 15:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA VIALE DI
TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE .
INCIDENTE SU VIA DELL’IPPICA IN PROSSIMITA’ DI VIA OSTIENSE NON SI
ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.
IN SERATA POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO ALLA
MAGLIANA, A PARTIRE DALLE 18.30 E FINO ALLE 20.30 CIRCA I PARTECIPANTI
PARTIRANNO DA PIAZZA FABRIZIO DE ANDRE PER POI FARVI RITORNO DOPO AVER
PERCORSO VIALE VICOPISANO, VIA CUTIGLIANO, LARGO CASTEL DEL PIANO, VIA
PIEVE FOSCIANA E VIA DELL’IMPRUNETA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI.
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FIONO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma