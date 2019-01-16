Traffico Roma del 16-01-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMAMERCOLEDI 16 GENNAIO 2019 ORE 16.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E VIA PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE POI PER TRAFFICO IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA.
INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL QUARTACCIO, CI
TROVIAMO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER
IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.
SI STA’ IN FILA IN USCITA DALLA CAPITALE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE
LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO
FIUMICINO.
TRAFFICO IN AUMENTO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE
A TRATTI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI GIOVEDI 17 GENNAIO. A RISCHIO LA
RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-
CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO
SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE
DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma